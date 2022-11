Pontedilegno-Tonale, Michele Bertolini svela il programma della stagione invernale

sabato, 19 novembre 2022

Ponte di Legno-Tonale – Nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale si annuncia una ricca stagione sciistica, con novità, eventi e gare, partendo già da dicembre con la Coppa Europa femminile sulla pista Casola a Ponte di Legno (Brescia), la Coppa del Mondo di Ciclocross a Vermiglio (Trento) e la Coppa del Mondo di Skialp ISMF tra Ponte di Legno e Tonale.

VIDEO



“Siamo pronti a una grande stagione invernale – spiega Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Ponte di Legno-Tonale – abbiamo un programma ricco di eventi e gare: l’apertura avverrà con una manifestazione in piazza XXVII settembre a Ponte di Legno sabato 10 dicembre”. “Nel corso della stagione – prosegue Bertolini – sono in calendario appuntamenti agonistici internazionali e saranno proposti eventi, tra cui Paradice Music con i concerti di ghiaccio al Presena, quindi le fiaccolate e una serie di appuntamenti di richiamo per appassionati di sci e turisti”.

SMART SKIPASS

Nella stagione invernale 2022/23 chi acquisterà in anticipo lo skipass della skiarea Pontedilegno-Tonale avrà un prezzo davvero vantaggioso grazie allo Smart Skipass, con un risparmio fino al 25% sul prezzo di listino. Per ogni giornata della stagione invernale ci sarà un numero limitato di skipass acquistabili ad un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, con uno sconto maggiore se acquisti in anticipo e fino ad esaurimento. La promozione è valida sugli skipass “giornaliero”, “2 giorni consecutivi” e “a ore”. Il numero di Smart Skipass super scontati è limitato e la vendita verrà attivata nel momento in cui sarà comunicata la data di apertura delle piste. Quando sarà attivata la promozione Smart Skipass basterà entrare nella sezione acquista skipass del sito https://www.pontedilegnotonale.com, selezionare la data in cui si intende sciare e scoprire il prezzo più vantaggioso disponibile

Tra le occasioni spicca anche il Black Friday, con due giornate di acquisti a prezzi vantaggiosi dello skipass PontediLegno-Tonale, da utilizzate entro il 25 dicembre. Infatti sabato 26 novembre e domenica 27 novembre all’Outlet Franciacorta, il 26 novembre nel negozio Maxi sport di Trezzano e il 27 novembre negozio Maxi sport di Lissone, sarà possibile acquistare lo skipass per Ponte di Legno-Tonale al prezzo scontato di 36 euro, anziché 56 euro.

GARE

Coppa Europa di gigante femminile – Ponte di Legno ospiterà il 13 e 14 dicembre la Coppa Europa di gigante femminile, un evento molto prestigioso che porterà le migliori sciatrici a confrontarsi e a dare spettacolo sulla pista Casola. Sono due le gare in programma, con la possibilità per il pubblico di ammirare la performance di queste fortissime gigantiste dal parterre, che sarà allestito in località Valbione.

Coppa del Mondo di Ciclocross – Il ciclocross sulla neve è ufficialmente una realtà e per il secondo anno consecutivo torna a Vermiglio. Ai Laghetti di San Leonardo si disputeranno le gare di Coppa del Mondo. Il programma prevede per venerdì 16 dicembre le prove libere e il giorno dopo la gara Donne Elite seguita dalla prova Uomini Elite. Il ciclocross è la principale disciplina invernale del ciclismo

Coppa del Mondo di Ski Alp – Da venerdì 16 e domenica 18 dicembre, per la terza volta nel Comprensorio Ponte di Legno-Tonale approderà la Coppa del Mondo di skialp ISMF, disciplina che da poco è stata inserita nel programma olimpico dei Giochi di Milano – Cortina 2026. Si disputeranno due gare, la sprint che fa parte del calendario a cinque cerchi, in versione serale nello stadio innevato che verrà allestito per l’occasione proprio a Ponte di Legno, quindi la domenica andrà in scena la prova individual, con il tracciato che si svilupperà tra Passo Tonale e il Presena.

GLI EVENTI

Oltre al pomeriggio e serata di sabato 10 dicembre, con la festa di apertura della stagione, in piazza a Ponte di Legno, torna sul Ghiacciaio Presena a 2.600 metri – dopo lo stop per il Covid – “Paradice Music” con concerti e appuntamenti con la musica pop e rock eseguiti con strumenti di ghiaccio in una enorme sala concerti a forma di igloo. Inoltre sono in programma le fiaccolate e le escursioni in quota che caratterizzeranno la vacanza in Alta Valle Camonica e in Alta Val di Sole.

di An. Pan.