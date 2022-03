Pontedilegno-Tonale, i risultati delle ultime gare dei Campionati Regionali Children

giovedì, 10 marzo 2022

Ponte di Legno – Ultima giornata dei regionali Children che hanno visto Ragazzi e Allievi dividersi tra Ponte di Legno e il Passo Tonale. Infatti il programma di oggi prevedeva uno slalom gigante per i Ragazzi a Ponte di Legno e un SuperG per gli Allievi al Tonale. Le gare tecniche (gigante e slalom) dei regionali Children erano valide come prove di qualificazione alla finale nazionale del Pinocchio sugli Sci che si disputerà a fine mese sulle nevi dell’Abetone.

SLALOM GIGANTE RAGAZZI

In campo maschile Tommaso Vistali (Brixia Sci) conquista la sua terza medaglia, dopo il l’argento in SuperG e l’oro in slalom, ha fatto suo anche il gigante disputato in una sola manche sulla pista Casola Nera, con il tempo di 52”94. Alle sue spalle in 53”24 è salito sul secondo gradino del podio Gioele Cioccarelli (GB Ski Club) che ha staccato il terzo classificato, Riccardo Berlendis (SC Zogno) di 60 centesimi.

Tra le ragazze Carlotta Pedrolini non è riuscita questa volta a salire sul gradino più alto del podio, superata per 12 centesimi dalla vincitrice Alessandra Tabata Polotti (SC Bormio) che ha chiuso la sua prova in 56”48. La portacolori dell’Agonistica Bernina è stata comunque seconda con il tempo di 56”60 staccando di 18 centesimi Linda Rizzi (SC Radici Group).

SUPERG ALLIEVI

Anche Angelica Bettoni Mameli ha fatto tris. Dopo l’oro in gigante, l’argento in slalom, ecco cheoggisi mette al collo un altro oro nella prova di SuperG che si è corsa al Tonale sulla pista Serodine Gara. Angelica, che difende i colori del Brixia Sci, si è imposta con il tempo di 1’02”55. Seconda è stataGinevra Gurini (Santa Caterina) in 1’04”06 mentre al terzo posto troviamo l’ossolana Gaia Mantino (Domobianca) in 1’04”53. Solo diciassettesima l’altra protagonista delle gare dei giorni scorsiGiorgia Oprandi (Val Palot Ski).

Tra i maschi la vittoria è andata a Edoardo Karol Trovati (SC Santa Caterina) che ha fermato il cronometro in 1’10”77. Andrea Schranz (SC Macugnaga) in 1’02”05 conquista l’argento dopo il bronzo in gigante. Alle sue spalle, staccato di 3 centesimi Pietro Zanella (Valmalenco).