Passo Tonale, riaperto il cantiere del Family Village: la situazione

mercoledì, 12 aprile 2023

Vermiglio (Trento) – Sono ripartite le opere per il completamento del “Family Village” al Passo Tonale, un intervento che doterà di nuovi servizi turistici la località al confine tra Trentino e Lombardia.

Il progetto per lo sviluppo turistico della località Passo del Tonale, in territorio di Vermiglio (Trento), prevede la costruzione di una della nuova struttura, ubicata tra lo snow park e le piste Valbiolo, con un’area gioco sia per la stagione invernale che per quella estiva, oltre a spazi polivalenti, una piazza coperta con palestra di arrampicata interna ed esterna, che fungerà da sala polifunzionale e una terrazza Solarium che servirà per altre attività collaterali.

Il progetto, con un costo di 2 milioni, è finanziato per il 95% dalla Provincia di Trento e la restante quota dal Comune di Vermiglio. Il cantiere aperto nel 2020 ha avuto però un imprevisto: l’azienda vincitrice dell’appalto ha chiesto il concordato preventivo presso il tribunale di Trento, quindi il contratto è stato rescisso e l’ufficio tecnico del Comune dell’Alta Val di Sole ha riaffidato le opere rimanenti e adesso il cantiere è stato riaperto con nuove imprese.

L’Amministrazione comunale di Vermiglio, guidata dal sindaco Michele Bertolini, punta a offrire una struttura d’avanguardia a residenti e turisti.