Passo del Tonale, nella notte soccorsa una donna di 65 anni

domenica, 12 dicembre 2021

Vermiglio – Nella notte intervento del 118 Trentino Emergenza al Passo del Tonale, in territorio di Vermiglio (Trento) per soccorrere una donna di 65 anni che aveva riportato un trauma, molto probabilmente in una caduta. La richiesta d’intervento è giunta una manciata di minuti prima della mezzanotte e sul posto è stata inviata un’ambulanza con l’equipe medica del 118 che ha stabilizzato la 65enne e trasportata d’urgenza all’ospedale Valle del Noce di Cles (Trento).

La donna è giunta in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale della Val di Non ed è stata sottoposta alle prime cure.