La Val di Sole guarda al futuro con la Giant Mini World Cup

sabato, 9 luglio 2022

Commezzadura – Le stelle del presente e i bambini che sognano di emularne le loro gesta: ci sono tutti gli ingredienti per un weekend di emozioni autentiche a Daolasa di Commezzadura, in Val di Sole, dal 2 al 4 settembre prossimo, in occasione del Gran Finale di Coppa del Mondo di Mountain Bike.

Per i più giovani, l’evento di Val di Sole quest’anno avrà un gusto in più: sabato 3 settembre dalle 17:15 tornerà infatti la Giant Mini World Cup, a quattro anni di distanza dall’ultima volta.

La Giant Mini World Cup è una rassegna non competitiva che coinvolge i bambini, dai 2 ai 12 anni, e le loro famiglie. Giovani e giovanissimi avranno occasione di pedalare su un breve circuito di Cross Country ricavato proprio all’interno del tracciato ufficiale di Coppa del Mondo, a due passi dal tracciato delle sfide dei grandi campioni. La lunghezza dell’anello sarà diversa per ogni categoria: per i pulcini (uomini 2-4 anni) e le volpine (donne 2-6 anni) è previsto un giro corto di 350 metri, mentre tutte le altre categorie (fagiani 7-8 anni, caprioli 9-10 anni, cervi 11-12 anni) correranno su un tracciato lungo 550 metri.

I bambini appartenenti alle categorie pulcini e volpine potranno essere aiutati dai genitori o dagli accompagnatori durante la prova, mentre per tutti è obbligatorio presentare un certificato medico di buona salute, indossare un caschetto omologato, pedalare su bici senza pedane e in buono stato di manutenzione. Sono vietate appendici sul manubrio, pedane o staffe montate sulle bici. Si può invece partecipare anche con biciclette senza pedali (pushbike e balance bike). Al termine delle prove è previsto un regalo per ogni bambino iscritto, che verrà consegnato sul palco ufficiale della Coppa del Mondo.

L’iscrizione alla Giant Mini World Cup è gratuita: entro la giornata di giovedì 1° settembre è obbligatorio effettuare la pre-registrazione sul sito ufficiale dell’evento: www.valdisolebikeland.com. Non è invece possibile iscriversi sul posto il giorno della prova. Il ritiro del pettorale è previsto nella zona accrediti, presso il Municipio di Commezzadura, in Via del Comun a Mestriago, dalle 09.00 alle 11.00 di sabato 3 settembre, mentre il ritrovo dei partecipanti per il briefing è in programma alle 16.40 presso gli impianti di Daolasa.

“Siamo felici di organizzare nuovamente la Mini World Cup, quest’anno supportata da un’azienda del calibro di Giant”, ha detto Luciano Rizzi, Presidente di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole. – “Per i bambini, questo evento rappresenta una occasione di aggregazione e di divertimento. Lo scopo è di avvicinare sempre di più le nuove generazioni alla pratica della Mountain Bike e ad uno stile di vita all’insegna dello sport, coinvolgendoli in un weekend ad alta spettacolarità che li vedrà protagonisti assieme ai loro beniamini”.

IL PROGRAMMA DEL GRAN FINALE DI COPPA DEL MONDO

Venerdì 2 settembre

• 17.30: Short Track Donne

• 18.15: Short Track Uomini

• 20.45: 4X Pro Tour

Sabato 3 settembre

• 09.45: Downhill Uomini JR

• 10.30: Downhill Donne JR

• 12.30: Downhill Donne Elite

• 13.30: Downhill Uomini Elite

• 17.15: Giant Mini World Cup

• 20.45: 4X Pro Tour

Domenica 4 settembre

• 08.30: Cross Country Donne U23

• 10.15: Cross Country Uomini U23

• 12.20: Cross Country Donne Elite

• 14.50: Cross Country Uomini Elite