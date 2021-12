Ciclocross, Marianne Vos riparte dalla Val di Sole: “Occhio alla neve e alle sorprese”

venerdì, 10 dicembre 2021

Vermiglio – Se Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Tom Pidcock sono oggi gli indiscussi protagonisti della nuova generazione di talenti multidisciplinari in campo maschile, nel femminile c’è chi aveva intrapreso questa strada – con successo – ben prima di loro.

Per Marianne Vos è sufficiente citare il curriculum: con sette titoli mondiali nel ciclocross, due su pista e tre su strada, l’olandese è da molti considerata la più grande atleta di ogni tempo in campo femminile, frutto di un talento e una fame di successi fuori dal comune.

Dopo i due centri in Coppa del Mondo di ciclocross negli Stati Uniti ad ottobre, Vos si prepara a fare il suo debutto stagionale nel ciclocross in Europa, puntando ad aggiungere un nuovo alloro alla sua collezione, quello della prima gara della disciplina disputata interamente sulla neve.

Sono infatti Vermiglio e la Val di Sole ad attendere Marianne Vos per il grande ritorno della Coppa del Mondo di Ciclocross in territorio italiano, in programma l’11 e 12 dicembreprossimi. “Dopo la lunga stagione su strada avevo bisogno di qualche settimana di pausa ma ora è un ottimo momento per tornare a gareggiare” – ha spiegato l’atleta olandese.

La curiosità per la neve di Vermiglio coinvolge anche la vincitrice della Coppa del Mondo di Ciclocross 2018-19. “Mi è già capitato di pedalare sulla neve, ma sarà la prima volta in cui gareggeremo con un manto simile – analizza l’olandese -. A questo si aggiunge il fatto che sarà la prima volta di questa gara, non sappiamo davvero cosa attenderci. Anche l’altitudine di Vermiglio (1261 metri sul livello del mare) sarà un fattore: è una novità per tutti e sarà difficile”.

“Tutti sappiamo che faremo i conti con neve e freddo, ma le scelte potranno fare la differenza: nel ciclocross lo sforzo è intenso fin dalla partenza ed è spesso difficile vestirsi correttamente. Molto importante sarà la scelta degli pneumatici e della pressione, a seconda se il manto sarà di neve soffice o più ghiacciato. Le prove libere di sabato e domenica mattina saranno decisive”.

Fra le avversarie più attese di Vos spiccano Denise Betsema e Puck Pieterse, anch’esse olandesi, rappresentanti delle generazioni successive. “Essendo una prova sulla neve non escludo sorprese, anche perché finora non abbiamo mai visto una gara di questo tipo in Coppa del Mondo. Chi ha un’ottima tecnica potrebbe trarre vantaggio dalle proprie capacità.”

Il weekend di Val di Sole prenderà il via sabato 11 dicembre con la prima sessione di prove libere, dalle 14.00 alle 16.00, in vista delle gare di domenica 12 dicembre, anticipate da un’altra sessione di prove libere (11.30-13.20). La prova Donne Elite scatterà alle 13.30, seguita da quella Uomini Elite alle 14.55.

I biglietti sono in vendita su www.valdisolebikeland.com . Per l’ingresso all’evento è necessario esibire il c.d. Green Pass “rinforzato” (Super Green Pass), ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigione dal COVID-19 nei sei mesi precedenti.