Sulle Alpi si spera nella prima vera nevicata della stagione

mercoledì, 2 novembre 2022

Passo Tonale – La neve è arrivata oltre i 2.500 metri di quota dalla debole precipitazione di ieri e da domani sono previste due giornate di pioggia con quota neve in abbassamento.

Infatti un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa piomberà sull’Italia pilotando un’intensa perturbazione: le precipitazioni cominceranno a bagnare il Nord-ovest per poi portarsi sulla Lombardia e il Trentino. I fenomeni risulteranno via via moderati e anche forti sulle Alpi dove si spera nella neve, e l’aria fredda potrebbe portare neve a quote inferiori ai 2mila metri.

Insieme alle precipitazioni le temperature subiranno un importante ridimensionamento tornando a misure tipiche del periodo: i valori massimi perderanno circa 10°C mentre quelli minimi anche di più, dato che nel weekend il risveglio mattutino, quanto meno al Nord, vedrà temperature intorno ai 5-8°C.

In Alto Adige a ottobre il 40% di precipitazioni in meno e temperature di due o tre gradi superiori alla media di lungo periodo, quella più alta è stata registrata a Bolzano il 3 ottobre (24,1). L’ottobre di quest’anno è stato caratterizzato per lo più da tempo stabile di alta pressione e quindi chiaramente troppo caldo, come riferiscono i meteorologi nella loro retrospettiva: le temperature di ottobre 2022 sono state di due o tre gradi sopra la media a lungo termine per il periodo 1981-2020, riassumono i meteorologi dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe presso l’Agenzia per la Protezione civile. La temperatura più alta del mese è stata misurata il 3 ottobre a Bolzano con 24,1 gradi, la più fredda il 4 ottobre a Monguelfo con meno 1,5 gradi. Nel mese di ottobre in Alto Adige ha piovuto circa il 40% in meno rispetto alla media, le precipitazioni sono state limitate a pochi giorni.