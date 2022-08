Weekend di ferragosto al Castello di Avio: il programma

sabato, 13 agosto 2022

(Trento) – Nel lungo weekend di Ferragosto il FAI – Castello di Avio aspetta grandi e piccini all’insegna della storia della Famiglia dei Conti Castelbarco, con visite guidate al maniero e attività per famiglie.

Domani – domenica 14 agosto – propone “Ti racconto il Castello: il Medioevo” con un salto all’indietro nella storia alla scoperta della una famiglia nobile che nei secoli ne ha influenzato la storia del Trentino e oggi trova un importante testimone nello storico maniero di fatto baluardo della Vallagarina per chi saliva dalla Pianura Padana verso Trento e il mondo germanico.

All’interno delle sue mura è allestito un piccolo accampamento medievale, per capire le antiche strategie difensive, con la possibilità di fare il nuovo percorso gioco per bambini: la caccia al tesoro dentro le mura del Castello che vede i più piccoli diventare i veri protagonisti della visita. Ad ogni ora animazioni a cura della Compagnia della Stella, con storie, racconti e leggende del Castello. I visitatori potranno fare il pic-nic dentro le mura del Castello, nei giardini e nel cortile del Palazzo Baronale, anche acquistando il cestino preparato per l’occasione dalla Locanda al Castello di Avio.

INFO: prenotazione consigliata www.castellodiavio.it, per il Pic-nic contattare il numero 340.5598304;

Nella giornata di Ferragosto, il Castello di Avio sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 con visite guidate ad orario fisso (alle ore 11, 14 e 16). Per i più piccoli è disponibile la nuova “Caccia al Tesoro” dentro le mura del Castello. I giardini terrazzati con vista sulla Val d’Adige saranno infine il luogo ideale per un picnic preparato dalla nostra Locanda o portato da casa.

Visite in autonomia: Intero 10 euro / Ridotto 6-18 anni 6 euro / Studenti 19 – 25 anni 6 euro / Iscritti FAI e residenti Comune di Avio 3 euro / Famiglia 26 euro; Visite guidate Iscritti FAI 5 euro/ Intero 16 euro/ Ridotto 6-18 anni 8 euro / Studenti 19-25 anni 10 euro / Residenti (Comune di Avio) 5 euro/ Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 40 euro. Ultimo ingresso consigliato ore 17.

INFO: faiavio@fondoambiente.it – 0464.684453 – www.castellodiavio.it