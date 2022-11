sabato, 5 novembre 2022

Trento – TrentinOrienta, ecco la fiera degli istituti scolastici superiori il 25 e 26 novembre. L’assessore Bisesti: “Favoriamo una scelta informata e consapevole”

Venerdì 25 e sabato 26 novembre a Trento fiere sbarca TrentinOrienta. Una due giorni di iniziative, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che – accompagnati da famiglie e insegnanti – in questi mesi stanno individuando l’istituto di istruzione da frequentare a partire dal prossimo anno scolastico. “Sarà un vero e proprio expo dell’orientamento scolastico trentino, che favorirà una scelta il più possibile informata e consapevole da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Presenteremo dunque la ricca e variegata offerta formativa del secondo grado presente sul territorio: formazione professionale, tecnica e liceo. Per la prima volta, l’intero ventaglio di proposte si racconterà in un unico grande spazio, tra workshop, tavole rotonde (anche di respiro nazionale) e l’incontro con uno psicoterapeuta dell’età evolutiva” ha spiegato l’assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti, affiancato dalla sovrintendente scolastica Viviana Sbardella, dal dirigente generale Roberto Ceccato e dalla dirigente Cristina Ioriatti.

L’orientamento dei ragazzi al secondo ciclo di istruzione è da sempre un tema che riveste molta importanza, per poter indirizzare al meglio le nuove generazioni sia verso un futuro professionale e una carriera che risponda appieno alle loro capacità e abilità, sia che soddisfi le esigenze richieste dal mercato del lavoro in un determinato momento storico.

TrentinOrienta coinvolgerà ben 48 istituti scolastici e formativi di secondo grado. Saranno loro gli espositori di questa speciale fiera, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Istruzione e cultura. Le scuole presenteranno con i loro docenti e studenti di quarta e quinta la propria offerta formativa, affinché gli alunni delle secondarie di primo grado e le loro famiglie siano a conoscenza di ciò che offre il territorio, per potersi poi orientare verso il percorso che meglio si confà alle attitudini di ciascuno.

L’evento – organizzato su due giornate – è indirizzato principalmente a studenti e docenti venerdì 25 novembre: il programma prevede la presenza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Oltre ai saluti istituzionali della Provincia, nel corso della mattinata si terrà una Tavola rotonda sul tema “Sviluppo del talento e tendenze del mercato del lavoro” cui parteciperanno esponenti delle associazioni imprenditoriali, dell’università, di Agenzia del lavoro e di Anpal servizi

Studenti e famiglie saranno invece i protagonisti degli appuntamenti in calendario sabato 26 novembre: il programma prevede nella mattinata l’intervento dello psicoterapeuta Alberto Pellai, ricercatore presso il dipartimento di sanità pubblica dell’Università statale di Milano sul tema “Genitori e figli in trasformazione: accompagnare le scelte nella preadolescenza”.

Durante le due giornate saranno inoltre presenti esperti del Dipartimento Istruzione e di Anpal servizi a supporto dei visitatori per aiutare ad orientare le scelte.