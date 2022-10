Teatro Ragazzi: l’attore Andrea Pennacchi inaugura la nuova stagione a Trento

lunedì, 31 ottobre 2022

Trento – Dal Teatro Sociale di Trento parte domenica 6 novembre la nuova Stagione di Teatro Ragazzi. Lo spettacolo “Biancaneve” della compagnia Baracca-Testoni Ragazzi inaugura una programmazione ricca di novità, tra Trento e Rovereto. Il noto autore e attore Andrea Pennacchi (nella foto) aprirà invece la rassegna dedicata alle scuole l’8 novembre con “Una piccola Odissea”

Al via la Stagione di Teatro Ragazzi proposta dal Centro Servizi Culturali S. Chiara. Una programmazione ricca di appuntamenti dedicati alle famiglie e al mondo delle scuole, che si presenta ai nastri di partenza con alcune importanti novità.

Il compito di inaugurare la programmazione per famiglie spetterà a Biancaneve della Compagnia Teatrale Stilema, mentre il noto autore e attore veneto Andrea Pennacchi aprirà il cartellone dedicato al mondo delle scuole martedì 8 novembre all’Auditorium S. Chiara con Una piccola Odissea, spettacolo da lui ideato e interpretato, in una versione a più voci ispirata all’opera di Omero. Andrea Pennacchi che sarà protagonista all’Auditorium S. Chiara anche il giorno prima, lunedì 7 novembre, con Pojana e i suoi fratelli, uno spettacolo fortemente ironico, implacabile e graffiante che porta in scena una schiera di personaggi forgiati dall’immaginazione dell’artista.

La prima grande novità di questa Stagione la si può ritrovare già in occasione dello spettacolo inaugurale, in programma al Teatro Sociale di Trento. Da quest’anno, infatti, il Sociale sarà anche il luogo dedicato alle famiglie con gli spettacoli della rassegna Anch’io a teatro con mamma e papà: in scena, oltre alla compagnia Baracca Testoni Ragazzi che aprirà la Stagione il 6 novembre con Biancaneve, ci saranno la Compagnia Teatrale Stilema con la Filastrocca della vita, la compagnia TPO con Colors, Il tenace soldatino di piombo del Teatro delle Apparizioni, il Balletto di Roma con Il piccolo re dei fiori, il Gruffalò della Fondazione Aida e la storia di Pierino e il lupo con la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento.

Ma non finisce qui, poiché il Teatro Sociale non sarà l’unico luogo di rappresentazione per gli spettacoli di Teatro Ragazzi, che in questa Stagione 2022/2023 troveranno collocazione anche al Teatro Cuminetti e al Teatro SanbàPolis di Trento, oltre all’Auditorium Melotti di Rovereto. Senza infine dimenticare l’Auditorium S. Chiara.

Da sempre ‘casa’ del Teatro ragazzi, il Teatro Cuminetti si appresta a vivere un’altra Stagione da protagonista con gli appuntamenti di Scappo a Teatro, la rassegna che si rivolge al mondo delle scuole, ospitando sul palco testi che affrontano tematiche importanti e attuali quali la libertà, l’inclusione, la diversità. A cominciare proprio da Storia di un no della Compagnia Arione de Falco e da I brutti anatroccoli della Compagnia Teatrale Stilema, ispirata alla celebre fiaba di Andersen. E poi, ancora, spazio alla compagnia Principio Attivo Teatro con Il figlio che sarò, un omaggio alla figura del padre, per proseguire poi con le Trame su misura Vol.1 di Giallo Mare Minimal Teatro, spettacolo tra fiabe e video animazioni, e la Compagnia TPO con Colors, dedicato ai bambini e al loro modo di giocare con i colori.

Ma gli spettacoli dedicati ai ragazzi troveranno spazio anche al Teatro SanbàPolis: la compagnia Agrupación Señor Serrano proporrà Prometeo, spettacolo prodotto da Centro Servizi Culturali S. Chiara e Teatro Stabile di Bolzano. Si tratta del primo capitolo del progetto “Olympus”, una serie teatrale a misura di bambino che ripropone il mito attraverso un nuovo linguaggio teatrale. Tonio De Nitto, invece, ci narrerà la storia di Hamelin, racconto ispirato a “Il pifferaio magico” dei Fratelli Grimm, e la Compagnia Arteviva Teatro arriverà con Il sogno di Leonor, un lavoro che mescola danza, teatro, musica e arti visive.

L’Auditorium Melotti a Rovereto, a sua volta, ospiterà un grande cartellone di Teatro per scuole e famiglie: si comincia con le scuole il 2 dicembre con Storie di Gianni tratto da ” Favole al Telefono” di Gianni Rodari del Teatro delle Quisquilie, per proseguire, sempre a dicembre, con la Compagnia ArteViva Teatro che metterà in scena Il sogno di Leonor. I brutti anatroccoli, dopo la replica di Trento, approderanno anche a Rovereto come accadrà per gli spettacoli Il figlio che sarò, Trame su misura Vol.1, Colors e Storia di un NO. L’Associazione dalla viva voce porterà Storie dal carcere, mentre la Piccionaia approderà a Rovereto con uno spettacolo di Carlo Presotto e Silvano Antonelli dal titolo Stelle. Gli appuntamenti per le famiglie porteranno in teatro a gennaio la nuova produzione della Fondazione Aida con lo spettacolo Malèfici, i Fratelli Caproni con L’omino del pane e l’omino della mela, mentre a febbraio troveremo la Storia di Pinocchio della Compagnia Mattioli e Sonata per tubi di Nando e Maila ETS. Link della Compagnia Allegra Brigata sarà infine presentato nel mese di febbraio, così come Moztri! di Luna e Gnac.

Nel periodo natalizio, il Teatro ragazzi arricchirà anche il cartellone dell’Auditorium S. Chiara di Trento con il musical Bentornato Babbo Natale, proposto dalla Fondazione Aida. E sempre all’Auditorium S. Chiara ci sarà inoltre spazio per le scuole, che potranno scegliere tra Una piccola Odissea, che vedrà protagonista il noto autore e attore veneto Andrea Pennacchi (in scena anche il 7 novembre con lo spettacolo Pojana e i suoi fratelli) , e lo spettacolo Acquaprofonda, progetto nato dalla collaborazione tra H2O+ E.T.S, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, le insegnanti dell’Istituto Comprensivo Trento 6 e Pergine 2, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Iprase, in ottica di collaborazione e crescita civica del giovane pubblico.

Info e biglietti

I biglietti della rassegna per famiglie Anch’io a teatro con mamma e papà sono disponibili al costo di 6 euro, mentre quelli per Scappo a Teatro (scuole) sono disponibili invece ad un costo di 3 euro. Biglietti acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it.

Per informazioni sugli spettacoli e prezzi dei biglietti: www.centrosantachiara.it