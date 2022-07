Le note di Minerva Musicae a Manerba del Garda

sabato, 23 luglio 2022

Manerba del Garda – Le sere d’estate saranno accompagnate dalle note di Minerva Musicae, la rassegna organizzata dal Comune di Manerba del Garda (Brescia) con l’assessorato alla cultura guidato da Noemi Avigo.

Il primo appuntamento è previsto per il lunedì 25 luglio al parco della chiesa di San Giorgio. Sul palco, con inizio alle 21:15, Andrea Bacchetti con lo spettacolo “da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in televisione”.

La rassegna proseguirà poi il 28 luglio sempre al parco della chiesa di San Giorgio con John Patitucci Trio feat Rogerio Boccato alla batteria e Yotam Sylberstain alla chitarra. Ad agosto l’appuntamento sarà invece per il 28 quando al giardino del Museo Civico il protagonista sarà Enrico Pieranunzi Duo.

Minerva Musicae si chiuderà il 10 settembre con Barba Negri Ziliani trio in “orpheus in the Underground” al giardino del Museo Civico. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:15 e in caso di maltempo saranno trasferiti al palazzetto dello sport. Per la prenotazione obbligatoria dei posti serve mandare una mail a cultura@comune.manerbadelgarda.bs.it.

“Abbiamo scelto eventi di grande livello per riprendere dopo la lunga pandemia – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Noemi Avigo -. Gli uffici dell’assessorato hanno lavorato per garantire spettacoli di grande impatto emotivo che proseguiranno poi anche in autunno von una serie si incontri con autori. Manerba cresce nel segno della cultura, pianificando una estate nel segno della musica”.