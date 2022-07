La storia medioevale in Valle Camonica in un cortometraggio

sabato, 23 luglio 2022

Cimbergo – “La piccola ladra di Cimbergo” il cortometraggio che racconta la storia medievale della Valle Camonica ai tempi di Federico Barbarossa attraverso evocative inquadrature di strade ed edifici antichi e suggestivi scorci naturalistici, sarà in tre serate: il 28 luglio a Nadro di Ceto (Brescia), il 6 agosto a Niardo (Brescia) e il 12 agosto al castello di Cimbergo.

Il cortometraggio è stato girato per metà nel territorio della Riserva Naturale di Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, nel cortile medievale del Museo di Nadro e nei boschi della Riserva, e per l’altra metà per le vie dell’antico “Borgo di Cimbri” (Cimbergo). Ideato da Eliza Winkler, il cortometraggio è stato prodotto da Zamenhof Art, in collaborazione con ArchExperience e con la collaborazione della Confraternita del Leone di Brescia e A.S.D. Arcieri del Castello di Breno. Sceneggiatura e regia sono di Virgilio Patarini, mentre il direttore della fotografia e curatore delle riprese è Graziano Filippini. Assistente alla regia Riccardo Lazzari e montaggio di Alessandro Baito. L’ingresso è libero, posti limitati: consigliata la prenotazione chiamando il numero: 0364.433465.