Valle Aurina: sequestrata droga per 100mila euro, arrestato spacciatore

lunedì, 20 novembre 2023

Brunico (Bolzano) – Sequestro di droga del valore di 100mila euro in Valle Aurina, arrestato spacciatore. I militari dell’Aliquota Operativa di Brunico (Bolzano) coadiuvati dai carabinieri delle Stazioni di Brunico e Cadipietra, nel prosieguo di attività d’indagine finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in Valle Aurina, hanno arrestato un 30enne, già noto alle forze di polizia, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 780 grammi di cocaina, già suddivisa in 15 confezioni pronte per essere cedute, e 2 panetti di hashish di 200 grammi, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

A seguito delle analisi effettuate dal L.A.S.S. (Laboratorio di analisi sostanze stupefacenti) di Laives, è emerso che dalla droga sequestrata sarebbero stati ricavabili circa 6000 dosi di stupefacente da spacciare, in particolare 3706 dosi di cocaina e 1871 dosi di hashish, droga che avrebbe “fruttato” nella vendita al dettaglio circa 100.000 euro.

L’arresto è stato convalidato, ed è stata emessa la misura cautelare della custodia in carcere. Si tratta di uno tra i più ingenti sequestri di sostanza stupefacente, ed in particolare di cocaina, ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Brunico, che nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Bolzano, hanno raggiunto un altro importante risultato nell’attività di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.