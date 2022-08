Val Poschiavo: coppia bresciana muore in un incidente

mercoledì, 10 agosto 2022

Sarezzo – Lutto a Sarezzo (Brescia) per la coppia morta in un incidente sulla strada del Bernina. Roberto Comelli, 57 anni, e Roberta Brognoli, 52 anni, di Sarezzo (Brescia) si erano sposati un mese fa e l’altro ieri stavano percorrendo la strada cantonale della Val Poschiavo quando si sono scontrati con un’auto finendo in una scarpata.

La coppia bresciana, per le ferite riportate nello schianto, è morta poco dopo. La comunità di Sarezzo, dove la notizia è giunta nelle scorse ore, è rimasta colpita dalla tragedia stradale. La Polizia elvetica ha avviato le indagini ed effettuato una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente stradale.