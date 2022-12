Un arresto e otto denunce dei carabinieri di Trento

martedì, 13 dicembre 2022

Trento – I carabinieri della Compagnia di Trento – coadiuvati da colleghi provenienti dalle Compagnie confinanti e dalla Polizia Locale di Trento – nel corso dei giorni coincidenti con il ponte dell’Immacolata hanno svolto un’attività di contrasto particolarmente intensa, arrestando una persona per tentato furto in abitazione e denunciandone 8 per spaccio di sostanze stupefacenti.

Andando con ordine: nel primo pomeriggio dello scorso 8 dicembre è stato tratto in arresto in flagranza di reato un italiano di 35 anni, senza fissa dimora, pluripregiudicato, il quale aveva cercato di introdursi in una abitazione di via Roma dopo aver forzato il cancello di ingresso ed aver aperto una grata di areazione della cantina: il rumore creato, tuttavia, ha attirato l’attenzione del proprietario di casa che ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri, inducendo l’aspirante ladro a darsi la fuga nel timore di essere stato scoperto. Tuttavia i militari, anche grazie al rafforzamento dei controlli che sta permettendo una maggiore proiezione delle pattuglie sulle aree più “sensibili” del territorio, erano già nelle vicinanze. In breve, pertanto, l’uomo è stato individuato nei pressi dell’autostazione in Piazza Dante: con sé, in una borsa, nascondeva un vasto “armamentario” di oggetti atti allo scasso, tra cui pinze, cacciaviti, martelli, uno scalpello e così via, motivo per il quale è stato sia arrestato per il tentato furto, sia deferito in stato di libertà per il reato di “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”.

Negli ultimi giorni, inoltre, il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto senza sosta nei parchi cittadini del centro da parte di pattuglie in borghese ed in divisa di Carabinieri e Polizia Locale ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria ben 8 persone, tra cui un cittadino italiano, 4 cittadini tunisini, 2 cittadini pakistani ed un cittadino marocchino: tra le varie condotte contestate, oltre alla detenzione di sostanze quali hashish, marijuana e cocaina suddivise in dosi e pronte alla vendita, in una circostanza è stata riscontrata – proprio sotto gli occhi dei militari in osservazione – anche una cessione di un modico quantitativo di marijuana ad un ragazzo del posto, nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Nel corso dei medesimi servizi, inoltre, in pochi giorni sono stati segnalati al locale Commissariato del Governo ben 10 soggetti, quasi tutti residenti in Provincia (tra cui tre minori, il più giovane dei quali di 15 anni) per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, anche in questo caso prevalentemente hashish.

I risultati qui riportati si inseriscono, come già detto, in un quadro più ampio e strutturato di contrasto ai reati più prettamente “da strada” promosso dai Carabinieri nel Capoluogo. La preziosa cooperazione con la Polizia Locale, in tal senso, sta costituendo un valido strumento per fornire alla cittadinanza una presenza effettiva, concreta e tangibile sul territorio: basti pensare che, in poco più di tre settimane, tale cooperazione ha permesso di denunciare in tutto ben 20 persone per detenzione di varie tipologie di sostanze stupefacenti, nonché di segnalarne al Commissariato del Governo circa una sessantina, sequestrando, complessivamente, più di 200 grammi di hashish, 35 di marijuana e circa 5 grammi tra cocaina ed eroina.