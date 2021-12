Tradito dal Gps, conducente di Tir finisce in una strada di campagna a Ossimo

mercoledì, 29 dicembre 2021

Ossimo – Tradito dal Gps conducente di un mezzo pesante finisce in una stradina di Ossimo (Brescia) e deve chiedere aiuto ai vigili del fuoco. E’ accaduto nelle serata di ieri, quando alla centrale operativa è arrivata la richiesta di soccorso da parte dell’autotrasportatore che era in difficoltà.

Sul posto – in una strada di campagna di Ossimo Inferiore – sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo e il soccorso stradale che hanno lavorato fino a notte fonda per recuperare il mezzo pesante che trasportava materiale ferroso. E’ il terzo episodio che accade in Valle Camonica negli ultimi due mesi con il Gps che indica percorsi inesistenti o errati ai conducenti di auto o mezzi pesanti.