Tenta di rapinare ragazza a Pian Camuno, arrestato 34enne

sabato, 20 agosto 2022

Pian Camuno – Tenta di rapinare ragazza, arrestato dai carabinieri 34enne. L’episodio è accaduto a Pian Camuno (Brescia) l’altra sera, quando il 34enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha cercato di rapinare del cellulare una 24enne residente nel paese della Bassa Valle Camonica, scappando poi a piedi. Però il 34enne è caduto durante la fuga ed è stato braccato da alcuni passanti, che hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, l’hanno arrestato.

Il 34enne, dopo aver trascorso in cella di sicurezza presso la caserma di Pisogne la notte, è stato processato per direttissima e il Gip del tribunale di Brescia ha disposto i domiciliari in attesa del processo.