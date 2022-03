Spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: 30enne arrestato a Bolzano

mercoledì, 2 marzo 2022

Bolzano – L’altra sera, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Bolzano hanno effettuato, come di consueto, una serie di controlli nella zona dei Giardini della Stazione, identificando i presenti, al fine di prevenire la commissione di reati, in particolare legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione di una delle pattuglie in servizio è stata attirata da alcuni “strani” movimenti di un cittadino nordafricano e così gli operatori, scesi dalla “Pantera”, gli si sono avvicinati per identificarlo.

Lo straniero ha prima cominciato ad inveire pesantemente contro la poliziotta responsabile dell’equipaggio e poi è passato a pericolose provocazioni.

L’operatrice non si è però fatta distrarre da questo atteggiamento ed ha notato che l’uomo aveva tentato di occultare un piccolo involucro, gettandolo, con un gesto fulmineo sotto ad un veicolo.

La stessa lo ha recuperato ed ha verificato che all’interno conteneva della polvere di colore bianco, probabilmente cocaina. Visto che le sue invettive non avevano “funzionato”, il cittadino straniero ha tentato la fuga, colpendo violentemente la poliziotta all’altezza dello sterno. L’intervento in ausilio da parte dell’altro operatore non ha sortito l’effetto di vincere la resistenza del nordafricano. Pertanto gli Agenti, colpiti da calci e pugni, sono stati costretti a fare ricorso allo spray al peperoncino per riuscire ad immobilizzarlo e farlo salire a bordo della Volante.

Anche all’interno della cellula di sicurezza dell’autovettura l’uomo non si è calmato ed ha continuato a scalciare contro le portiere e la barriera protettiva. Una volta giunto in Questura, è stato preso in consegna da altri operatori: anche questi hanno cercato di calmarlo, ma senza successo.

Il cittadino straniero, sprovvisto di documenti, ha altresì rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato generalizzato, con molta fatica e solo attraverso il riscontro delle impronte digitali, per un tunisino di 30 anni, pregiudicato.

Il personale della Polizia Scientifica ha poi proceduto ad analizzare il contenuto dell’involucro gettato a terra dal fermato, rilevando la presenza di 5,32 grammi di cocaina. Il nordafricano è stato pertanto tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nonché per resistenza a pubblico ufficiale ed associato presso la Casa Circondariale di Bolzano.