Spaccio di cocaina a Lagundo, 30enne denunciato dai carabinieri di Postal

giovedì, 28 marzo 2024

Postal – I militari del Comando Stazione Carabinieri di Postal hanno denunciato un trentenne, sorpreso nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di eroina.

L’uomo, intercettato dai militari, è stato bloccato mentre stava cedendo eroina ad un suo cliente, in cambio di 250 euro, all’interno di un’Audi A3 parcheggiata in Via Josef Weingartner di Lagundo (Bolzano).

Proprio il comportamento nervoso dello spacciatore e il tentativo di occultare un bilancino e la sostanza, ha indotto i militari a non dare credito alle giustificazioni inizialmente addotte e ad approfondire la verifica in corso.

Difatti la perquisizione che i militari hanno eseguito sulla persona e sul veicolo, ha consentito di rinvenire 8,5 grammi di eroina, un piccolo bilancino di precisione e 450 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio che il soggetto custodiva in un borsello.

Nel corso della successiva perquisizione, effettuata presso il suo domicilio con il supporto dell’unita cinofila dei Carabinieri di Laives ed il pastore tedesco “Chip”, è stata trovata altra sostanza occultata tra le mura della cantina, ed è stato proprio il fiuto di Chip a segnalare la sostanza suddivisa in tre dosi pari a circa 30 grammi di hashish.

Il responsabile è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio di stupefacente e adesso dovrà rispondere del fatto all’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di stupefacenti, che il Comando Compagnia Carabinieri di Merano sta eseguendo sull’intero territorio di competenza.