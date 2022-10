Scomparso nelle acque del Garda, sub recuperato senza vita

mercoledì, 5 ottobre 2022

Limone del Garda (Brescia) – Trovato privo di vita e recuperato il sub, di origine polacche, scomparso nelle acque del Garda a Limone (Brescia), L’allarme è scattato nella serata di ieri quando il 56enne non ha fatto rientro a casa e la moglie ha lanciato l’allarme.

Sul posto la Guardia costiera, con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e un elicottero di Areu inviato dalla sede di Como e poco dopo le 23 il 56enne è stato individuato sul fondale del lago e recuperato. Sono in corso accertamenti per chiarire quando accaduto nel pomeriggio di ieri, quando il 56enne esperto sub si è immerso nel Garda.