Ruba l’auto a Milano, fermato dai carabinieri a Bressanone

venerdì, 14 ottobre 2022

Bressanone (Bolzano) – Auto rubata a Milano, bloccata a Bressanone (Bolzano): un fermo dei carabinieri.

I militari della Compagnia di Bressanone hanno eseguito un fermo per il reato di ricettazione a carico di un giovane ucraino residente in polonia. Una pattuglia di Carabinieri, nel corso della quotidiana attività di monitoraggio delle persone e dei veicoli che circolano nelle principali arterie della Val d’Isarco, lo avevano fermato in un posto di controllo. I carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento teso e agitato del soggetto, hanno approfondito gli accertamenti sull’autovettura che conduceva, arrivando alla conclusione che si trattava di un’auto oggetto di furto.

Giungere a tale constatazione è stato estremamente impegnativo, infatti, a seguito del furto dell’automobile, malfattori ancora ignoti, nel tentativo di eliminare tutte le tracce del reato, non solo avevano sostituito le targhe originali italiane con delle false targhe ucraine, ma avevano anche accuratamente contraffatto dei numeri di serie impressi su telaio e motore dell’autovettura. Tuttavia, proprio per un disallineamento tra questi numeri i militari dell’Arma sono riusciti a capire che la macchina in questione era stata rubata a Milano nei giorni appena precedenti. Per quanto riguarda i carabinieri di Bressanone non vi sono attività da svolgere ulteriori salvo collaborare coi carabinieri di Milano per provare a individuare l’autore o gli autori del furto.

È stata richiesta udienza di convalida del fermo. Il Gip ha convalidato il fermo e ha ordinato la scarcerazione del soggetto. Il procedimento è stato definito con patteggiamento.

FERMATI TRE LADRI DI BICICLETTE A MERANO

I militari della Compagnia di Merano hanno fermato tre persone in possesso di biciclette rubate. Due di essi sono stati arrestati e il terzo deferito in stato di libertà. Nel corso di un servizio perlustrativo notturno, i militari della Compagnia Carabinieri di Merano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due cittadini italiani residenti nel Burgraviato per furto di biciclette, denunciandone a piede libero un terzo poiché trovato altresì in possesso di sostanza stupefacente di vario tipo.

L’arresto è giunto al termine di una solerte e approfondita attività d’indagine dei militari dell’Arma poiché, a seguito di una segnalazione per furto di biciclette, era emerso che i responsabili stavano ancora gravitando per le vie limitrofe del luogo del furto, a bordo di un’utilitaria di colore scuro, per colpire ancora rubando altri velocipedi. La pattuglia dell’aliquota radiomobile di Merano, unitamente alla pattuglia della Stazione carabinieri di Lana, ha intercettato, sbarrandone immediatamente la strada, un’autovettura di colore nero mentre percorreva via Feldgatter a fari spenti. A bordo del mezzo sono stati trovati tre giovani con uno dei due velocipedi asportati poco prima da un campeggio di Lana e, a poca distanza, occultata in un meleto in attesa di essere recuperata in un secondo momento, la seconda bicicletta rubata. Unitamente a loro, un terzo complice denunciato in stato di libertà poiché in possesso di vari tipi di droghe: marijuana e cocaina.

I tre giovani, tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti presso gli uffici della Compagnia di Merano per gli accertamenti di rito al termine dei quali, espletate le previste formalità, uno di essi è stato associato presso la casa circondariale di Bolzano, il secondo tradotto agli arresti domiciliari e il terzo denunciato in stato di libertà. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro arnesi da scasso, due biciclette per un valore complessivo di circa 5.500 euro, un bilancino elettronico di precisione, 0,35 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e 1,84 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. Il Giudice ha convalidato gli arresti disponendo la remissione in libertà.