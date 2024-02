Rapina in gioielleria a Brescia: un ferito, bottino 300mila euro

venerdì, 23 febbraio 2024

Brescia – Rapinata gioielleria: poco dopo le 19 in via X giornate a Brescia si è verificata una rapina ai danni della gioielleria denominata “I gioielli di Rossana”. Due soggetti travisati hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale e dopo aver minacciato con una pistola scacciacani un dipendente si appropriavano di diversi gioielli e orologi per un valore di circa 300.000 euro.

Successivamente uno dei rapinatori colpiva al volto con il calcio dell’arma un dipendente, che riportava lesione non grave, e fuggiva unitamente al complice dopo aver esploso alcuni colpi a salve. Sul posto carabinieri Compagnia di Brescia e del. Nucleo Investigativo e SIS del Comando Provinciale dei carabinieri di Brescia che hanno avviato le indagini.