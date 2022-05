Passo Lavazè: incidente nei boschi, ferito boscaiolo 53enne

venerdì, 27 maggio 2022

Varena – Incidente nei boschi del passo di Lavazè (Trento): boscaiolo investito da un tronco, ricoverato in ospedale. Un boscaiolo, 53 anni, extracomunitario, è stato investito da un tronco ed è stato sbalzato per alcuni metri su una pietraia, sbattendo la testa e riportando sospetti politraumi, mentre stava svolgendo lavori di esbosco in una delle zone colpite dalla tempesta Vaia. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivato nella prima mattinata da parte di un collega.

Sul posto è arrivato l’elicottero. Il tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe medica sono stati verricellati nei pressi del luogo dell’incidente. L’uomo, cosciente, è stato stabilizzato sul posto, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Val di Fiemme del Soccorso Alpino, pronti in piazzola per dare eventuale supporto. Hanno collaborato all’intervento anche i Vigili del Fuoco.