Operazione antiterrorismo della Digos di Brescia, arrestati due pakistani

lunedì, 4 dicembre 2023

Brescia – Operazione antiterrorismo della Digos di Brescia e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione: all’alba sono stati arrestati due cittadini pakistani, 20 e 22 anni, per la presunta diffusione in Rete di contenuti di propaganda con finalità di proselitismo relativi allo stato islamico.

L’operazione – secondo le prime informazioni – è partita da segnalazioni di intelligence nell’ottobre del 2022 e e si è conclusa all’alba. I due arrestati sono accusati di terrorismo per la diffusione in rete di contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda. Entrambi di origini pakistane sono residenti in città. L’indagine condotta dalla Digos di Brescia e coordinata dal pm Erica Battaglia sarà illustrata a breve dal Procuratore Capo di Brescia, Francesco Prete, e dal questore Eugenio Spina.

Red. Cro.