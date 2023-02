Omicidio Ziliani, in aula i consulenti: la 55enne venne soffocata

giovedì, 2 febbraio 2023

Temù (Brescia) – Omicidio Ziliani, dalle perizie emerge che l’ex vigilessa di Temù (Brescia) è morta soffocata ed è stata sepolta tra il 7 e l’8 maggio 2021 vicino al fiume Oglio.

Nell’udienza odierna in Corte d’Assise di Brescia, presieduta dal giudice Roberto Spanó, sono stati sentiti i consulenti della Procura. Sono imputati di omicidio volontario e sottrazione di cadavere le figlie di Laura Ziliani (nella foto), scomparsa l’8 maggio di due anni fa e ritrovata cadavere l’8 agosto dello stesso anno, Paola e Silvia Zani e il fidanzato Mirto Milani.

All’inizio dell’udienza è stato sentito il consulente della Procura, Andrea Verzeletti, primario di medicina legale degli Spedali Civili di Brescia, che ha riferito: “Sul corpo non sono emerse fratture”. Secondo il consulente, Laura Ziliani è stata sepolta tra il 7 e l’8 maggio e nel corpo è stata riscontrata la presenza di tre diverse benzodiazepine. L’ipotesi del consulente è che Laura Ziliani sia stata soffocata con un cuscino o sacchetto e per questo non ci sono segni sul corpo. La ricostruzione del consulente è vicina alla versione data dagli imputati.