Omicidio Ziliani a Temù, lo psichiatra: Silvia Zani è capace di intendere e volere. LIVE

lunedì, 18 settembre 2023

Brescia – In Corte d’Assise a Brescia viene illustrata oggi la perizia sui tre imputati dell’omicidio di Laura Ziliani, 55 anni, avvenuto a Temù (Brescia) l’8 maggio 2021. Al consulente del tribunale la Corte d’Assise ha posto due quesiti, quello più importante: i tre imputati sono capaci di intendere e volere?

Alle 9:40 è iniziata l’udienza con la Corte presieduta dal giudice Roberto Spanò, quindi sono arrivate in tribunale a Brescia, accompagnate dal carce re dagli agenti di polizia penitenziaria, le sorelle Paola e Silvia Zani, poco dopo è arrivato Mirto Milani.

Nell’udienza odierna il dottor Giacomo Francesco Filippini illustra in aula la perizia, effettuata il 30 marzo scorso su Silvia e Paola Zani e Mirto Milani.

La relazione del perito Giacomo Francesco Filippini è partita dal Silvia Zani e la risposta al quesito è stata: è capace di intendere e volere. Nella relazione è stato illustrato il quadro della famiglia, la situazione di Silvia Zani con una “famiglia anaffettiva”, i rapporti difficili con la madre, Laura Ziliani, con lo spartiacque la morte del padre. Sono state analizzati dal consulente i rapporti tra i tre e la madre.

Il presidente Spanò chiede al perito su quanto detto dai tre circa l’intenzione della madre di uccidere le figlie, di avvelenarle. Da un punto di vista clinico – è la risposta del perito – è negativa “La mia lettura è che si tratti di appartenenza al gruppo. La loro situazione era molto dinamica tra loro e diverse sono le letture, posizioni fluide e chi non la pensava in quel modo (la mamma ci vuole avvelenare? ndr) rischiava di trovarsi solo”. Per loro – secondo quanto emerso – la madre era il nemico e chi dei tre non ci credeva rischiava di uscire dal gruppo. Sul movente del delitto il consulente indica quello economico: “Ho notato in loro una freddezza nel mettere in atto la loro azione”.

Secondo il perito partendo dai film che i tre guardano e dal loro comportamento c’è “un’immaturità comune che unisce i tre, Silvia, Paola e Mirto. Era un gruppo chiuso, ma guardano al mondo esterno. La loro affettività a tre sembra uno scimmiottare, è un gioco macabro e mettere in pratica qualcosa di grottesco che possa funzionare”.

Il pm Caty Bressanelli pone due domande e il perito indica in “Paola Zani una persona molto intelligente” e sulla sfida alle autorità “i tre imputati hanno avuto un grande impegno, si rendevano conto di quanto facevano ma avevano sovrastimato le loro capacità”.

Ora intervengono le parti civili, con l’avvocato Piergiorgio Vittorini, e le difese degli imputati.

L’avvocato Simona Prestipino che assiste Mirto Milani ha chiesto sulle sue condizioni. Il perito Filippini: “Milani soffre la detenzione carceraria e la carenza affettiva, visto che Silvia non vuol più rispondere alle sue lettere”. Quanto è iniziato questo disturbo? “E’ iniziato nel 2022, con la detenzione e nella terza relazione è apparso con un disturbo legato alla detenzione”.

Quindi l’avvocato Michele Cesari che assiste Paola Zani ha posto domande sulla sua personalità.