Nel Bresciano 31enne colpito da un tronco, ricoverato al Civile

martedì, 27 dicembre 2022

Concesio (Brescia) – Intervento nel primo pomeriggio per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano. I tecnici sono stati attivati dalla centrale intorno alle 12:30 per un uomo di 31 anni, colpito da un tronco mentre stava eseguendo dei lavori di potatura. Ha riportato traumi alla schiena e al bacino ed è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. Immediato l’allarme: sul posto le squadre della V Delegazione bresciana del Cnsas, cinque i tecnici impegnati, oltre al medico e all’infermiere dell’automedica, ai Vigili del fuoco e ai volontari dell’ambulanza COSP Bovezzo.

I soccorritori hanno supportato l’équipe dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza per l’imbarellamento della persona infortunata e per la successiva evacuazione con il verricello. L’intervento è terminato alle 14. Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa degli interventi di carattere tecnico – sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.