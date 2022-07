Maltempo: interventi dei vigili del fuoco di Riva del Garda

giovedì, 28 luglio 2022

Riva del Garda – Il corpo vigili del fuoco volontari di Riva del Garda è stato impegnato con una quindicina di vigili per far fronte alle chiamate di una ventina di interventi causa maltempo e concentrati nella parte ovest della città.

Per quanto riguarda l‘Hotel Pier, la sala da pranzo e la cucina sono state invase da circa 30-40 centimetri ‘acqua e fango causa intasamento del torrente che scorre sul retro della struttura. Anche alcune camere sotto livello strada sono state coinvolte. Gli ospiti sono stati fatti evacuare per il tempo necessario per l’intervento.

Piccoli smottamenti si sono registrati su statale 45 bis Gardesana occidentale e Sp 37 in località Deva.

Gli altri interventi sono stati per allagamenti in piazzali, scantinati, su contatori, o per acqua infiltrata da coperture e tombini sollevati. Sono intervenuti a supporto i corpi vigili del fuoco di Arco e Tenno.