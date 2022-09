Lite per strada a Lovere: uno finisce in ospedale l’altro in carcere

giovedì, 15 settembre 2022

Lovere – Una lite per strada molto probabilente per motivi passionali, con due cinquantenni che si sono affrontati a calci e pugni: uno è ricoverato all’ospedale di Papa Giovanni di Bergamo, l’altro è stato invece arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

L’episodio è accaduto l’altra notte nella zona delle piscine comunali di Lovere (Bergamo). Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Gli inquirenti hanno visionato le telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui è avvenuto il fatto che potrebbe chiarire quanto accaduto.