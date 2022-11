Limone del Garda, due giovani in difficoltà e recuperati dal Soccorso alpino

sabato, 12 novembre 2022

Limone del Garda – Allertamento oggi alle 14 per i tecnici del Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione del Cnsas. Due giovani escursionisti, una ragazza e un ragazzo, entrambi nati nel 2000, erano in difficoltà alla base di una parete di roccia, allora hanno chiesto aiuto.

La centrale ha subito mandato sul posto il Soccorso alpino, cinque i tecnici impegnati, che sono partiti verso il luogo indicato dalle prime coordinate pervenute. A metà della traccia, grazie alle coordinate fornite da Sms Locator, le squadre sono state reindirizzate sul sentiero della Vertical di Limone n. 136, verso il Dosso dei Roveri, dove hanno trovato i due ragazzi, in buone condizioni fisiche. I tecnici hanno attrezzato una corda fissa e li hanno imbragati; una volta portati in salvo, li hanno accompagnati e poi legati in corda corta fino alla strada. Le squadre sono rientrate nel tardo pomeriggio.

Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico si occupa degli interventi di carattere tecnico – sanitario in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, in Lombardia rappresentato da Areu, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112.