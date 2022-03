venerdì, 4 marzo 2022

Riva del Garda – Intervento dei vigili del fuoco in località Campi di Riva del Garda (Trento) per l’incendio canna fumaria. Sul posto è intervenuta una squadra con sette vigili del fuoco di Riva del Garda e sei vigili del vicino Corpo di Tenno dotati della speciale microbotte. Grazie alla buona condizione dell’impianto e alla regolare manutenzione, le fiamme non hanno intaccato parti di tetto o di isolamento (foto © vigili del fuoco Riva del Garda). I volontari dopo circa un’ora di intervento hanno messo in sicurezza il camino verificando la totale assenza di situazioni di pericolo.