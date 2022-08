Incidente sulla statale 45 bis al Sasso del Diavol a Dro

lunedì, 8 agosto 2022

Dro – Ennesimo incidente sulla statale 45 bis – Gardesana Occidentale – al km 125,600, vicino alle curve del Sasso del Diavol a Dro (Trento). Una vettura condotta da turisti stranieri, uscendo dal bivio sulla ex 45 bis ha urtato violentemente contro con furgone da trasporto che scendeva in direzione di Arco, il quale ha fermato la sua corsa una cinquantina di metri più a sud, avendo rotto entrambe le ruote del lato di destra, nessun problema per i 4 occupanti, usciti illesi dai veicoli.

Sul posto il Polisoccorso e celere dei vigili del fuoco di Dro con otto vigili, quindi il Radiomobile di Riva del Garda, l’autosoccorso Toccoli e Perini per il recupero dei veicoli. La strada è stata aperta a senso unico alternato, poi chiusa una mezz’ora per caricare i veicoli. Presente anche servizio strade della Provincia di Trento.