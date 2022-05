Incidente boschivo a Frassilongo, ferito operaio 29enne di Appiano

giovedì, 26 maggio 2022

Frassilongo – Incidente boschivo sopra Frassilongo (Trento), ferito un operaio 29enne di Appiano (Bolzano) elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con un sospetto trauma ad un arto inferiore e un sospetto trauma ad un arto superiore.

L’operaio stava partecipando a lavori di esbosco sopra l’abitato di Frassilongo in Val dei Mocheni, in una delle zone colpite dalla tempesta Vaia. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri e tecnici, da una prima ricostruzione l’uomo potrebbe essere scivolato per alcuni metri lungo il pendio dove stava lavorando andando a sbattere contro dei tronchi. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata nel pomeriggio da parte di un collega dell’uomo.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento via terra degli operatori della Stazione di Pergine, oltre che dell’elicottero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica sono stati verricellati sul luogo dell’incidente. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche, l’infortunato è stato imbarellato e, con il supporto degli operatori del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, è stato spostato in un luogo idoneo al recupero con il verricello da parte dell’elicottero. Infine, è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.