Hashish nelle scuole, studente scoperto a Bolzano

venerdì, 22 marzo 2024

Bolzano – Hashish nelle scuole bolzanine: i Carabinieri del Capoluogo sanzionano uno studente.

I Carabinieri della Compagnia di Bolzano, durante un servizio in abiti simulati finalizzato alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nelle scuole del Capoluogo, sono intervenuti presso l’Istituto “G. Galilei” di via Cadorna, ove, grazie alla proficua collaborazione con gli insegnanti di quella scuola, hanno individuato uno studente che celava sotto i propri vestiti un totale di 7,33 grammi di “hashish”. Il ragazzo, un 21enne italiano, sorpreso della presenza dei Carabinieri, ha da subito ammesso le proprie responsabilità e consegnato la droga in suo possesso.

In merito, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Raffaele Rivola: “Grazie all’ottimo rapporto di fiducia tra Carabinieri e tutte le componenti del sistema scolastico riusciamo a implementare un efficacissimo modello di prevenzione. Ci permette di mantenere nelle scuole dell’Alto Adige degli altissimi standard e sicurezza”.