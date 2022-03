Furti in Alto Adige, tre arresti della Polizia di Stato

sabato, 12 marzo 2022

Bolzano – La Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato le consuete attività di contrasto alla microcriminalità pattugliando costantemente tutte le zone della città con gli equipaggi della Squadra Volante, affiancati dalle unità specializzate del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, della Squadra Mobile, che opera in abiti civili e dalle unità cinofile della Guardia di Finanza, eseguendo ben tre arresti per rapina.

Il primo episodio, in via Rovigo, presso il mercato rionale del giovedì, si è verificato ai danni di un commerciante, che aveva sorpreso un uomo con in mano un grosso generatore che aveva asportato da una vicina bancarella. Il ladro, vistosi scoperto, ha lanciato a terra il maltolto per garantirsi la fuga ed ha iniziato a spintonare il commerciante che ha chiesto a gran voce l’aiuto dei colleghi.

Le volanti giunte rapidamente sul posto riuscivano a neutralizzare il malfattore che aveva dato inizio ad una colluttazione. L’uomo, un quarantaquattrenne con numerosi precedenti, veniva condotto in Questura e, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di 5 grammi di cocaina. Lo stesso veniva tratto in arresto per tentata rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il generatore, del valore di oltre 1.000 Euro, ritornava al legittimo proprietario.

Venerdì mattina, le pattuglie della Volante sono intervenute presso il Centro Commerciale “Twenty” poiché un giovane, stava aggredendo il titolare di un negozio di abbigliamento che lo aveva sorpreso con della merce rubata.

Il ragazzo, dopo essere stato scoperto con addosso la refurtiva, cercava di guadagnarsi la fuga, danneggiando la barriera antitaccheggio e colpendo con calci il commerciante, fino a quando veniva bloccato dagli operatori della Volante giunti rapidamente sul posto, allertati dal personale di vigilanza del Centro Commerciale. I poliziotti visionavano le immagini dell’impianto di videosorveglianza per verificare l’effettivo svolgimento dei fatti e, al termine delle formalità di rito, dichiaravano in arresto il ventunenne per tentata rapina impropria e danneggiamento.

Nella notte tra venerdì e sabato le Volanti hanno, inoltre, proceduto all’arresto di una giovane donna, sorpresa dai proprietari mentre stava cercando di svaligiare la loro cantina nella zona di Viale Europa.

La coppia, insospettita dai rumori, affacciatisi sull’uscio della cantina, notavano una donna che stava rovistando all’interno del loro box. Alla richiesta di spiegazioni e avvisandola che avrebbero allertato la Polizia, la ragazza colpiva con un violento calcio la donna che stava effettuando la chiamata al “112”.

Gli operatori arrivati sul posto in pochi istanti, venivano sollecitati dalla signora a scendere nella cantina dove il marito si trovava alle prese con la ragazza che cercava in tutti i modi di fuggire, venendo prontamente bloccata da uno dei poliziotti prima che potesse raggiungere l’uscita.

La donna, una ventinovenne nota per precedenti reati contro il patrimonio, è stata dichiarata in arresto per tentata rapina impropria e, dopo le operazioni di foto segnalamento, associata presso il carcere femminile di Trento. Nel corso della settimana sono tre gli autori di furti di lieve entità individuati dalla Polizia e denunciati in stato di libertà.