venerdì, 2 dicembre 2022

Bolzano – Danneggia bar a Bolzano, identificato dalla Polizia di Bolzano. Nella serata di ieri gli operatori della Squadra Volante della Questura di Bolzano sono stati chiamati ad intervenire in via Palermo, presso il bar “Cristallo”. Qui, secondo quanto riferito dal personale dell’esercizio, era entrato un giovane che, già visibilmente alterato dall’abuso di alcolici, ne aveva ordinati altri.

A seguito dell’opportuno rifiuto del barista, aveva dato in escandescenze, danneggiando a mano ed a calci un tavolo, varie tazzine, un distributore di giochi ed un vaso.

Inoltre, aveva colpito con un pugno un dipendente del locale che stava tentando di fermare la sua furia, per poi scappare all’esterno, mescolandosi tra i gruppi di sostenitori in festa per la vittoria della squadra di calcio del Marocco sul Canada.

I poliziotti intervenuti acquisivano varie testimonianze, riuscendo ad individuare rapidamente l’esagitato.

Lo stesso, una volta conclusa l’istruttoria, verrà sottoposto al cosiddetto “Daspo Willy”, rientrante nella categoria dei “Divieti di accesso ad aree urbane (D.Ac.Ur.)”, la cui disciplina è stata appunto modificata in seguito all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro e che prevede il divieto di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di locali pubblici per un periodo di due anni.

La zona dove insiste l’esercizio pubblico di cui si parla, anche alla luce di precedenti episodi, è costantemente monitorata, al pari di altre aree cittadine emerse nel corso degli ultimi mesi a seguito di approfondite analisi che rendono necessaria una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine.

Numerosi sono stati i controlli effettuati di recente a carico dei clienti così come di altri soggetti che frequentano la zona, anche per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.