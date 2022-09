Commessa dispersa a Livigno, ritrovata senza vita sotto il Piz Orsera

lunedì, 12 settembre 2022

Livigno – E’ stata ritrovata senza vita in un dirupo sotto il Piz Orsera a Livigno (Sondrio) la commessa russa di 41 anni dispersa da metà della scorsa settimana. Durante un pomeriggio di libertà dal lavoro, la 41enne era uscita per una gita in bicicletta, che era stata trovata parcheggiata all’Alpe Vago.

Dopo la denuncia di scomparsa erano partite le ricerche dei tecnici del Soccorso alpino di Livigno, in collaborazione con quelli di Valfurva, Bormio, Morbegno e Sondrio, i militari del Soccorso alpino Guardia di finanza e carabinieri. Il cadavere della donna è stato individuato a 2.000 metri di quota, in un dirupo sotto il Piz Orsera. Il cadavere è stato recuperato dall’elicottero dei vigili del fuoco e trasportato all’obitorio alla casa della sanità di Livigno. Probabilmente la 41enne è morta in seguito a una caduta.