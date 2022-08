Cade in una baita a Vione, recuperato dal Soccorso Alpino

mercoledì, 17 agosto 2022

Vione – Intervento all’alba per la Stazione di Temù del Soccorso alpino bresciano. Un uomo è caduto da una scala all’interno di una cascina situata sopra l’abitato di Cané, frazione del comune di Vione (Brescia). Ha riportato traumi; era necessario l’intervento del Soccorso alpino perché non c’è una vera e propria strada d’accesso all’edificio, che si trova in montagna.

La centrale ha quindi mandato sul posto le squadre territoriali della V Delegazione bresciana, Stazione di Temù, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dall’elibase di Caiolo (Sondrio). L’uomo è stato stabilizzato e portato all’esterno, fino al punto in cui poteva essere preso a bordo dell’elicottero, per il successivo trasporto in ospedale