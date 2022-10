Brescia, escursionista 66enne soccorsa sul Monte Maddalena

martedì, 18 ottobre 2022

Brescia – Intervento oggi pomeriggio sul Monte Maddalena per la Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano, i vigili del fuoco di Brescia, ambulanza ed elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza): hanno soccorso una donna di 66 anni, scivolata dal sentiero in un canale impervio che ha riportato un trauma a un polso. La donna è riuscita a chiedere aiuto. Si trovava lungo il sentiero 12, a circa 450 metri di quota.

La centrale ha attivato il Soccorso alpino e sono partiti sei tecnici, di cui sue sanitari, i vigili del fuoco presenti con le squadre Saf (Speleo Alpino Fluviali), un’ambulanza e l’elisoccorso di Brescia di Areu. L’équipe medica si è calata nel punto in cui si trovava la persona infortunata, che dopo la valutazione è stata recuperata in sicurezza fino al sentiero. L’elicottero è rientrato e la donna è stata accompagnata fino alla strada, dove c’era l’ambulanza: la 66enne è stata accompagnata in codice giallo all’ospedale Città di Brescia.