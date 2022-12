Brescia, Daspo di due anni a tifoso del Palermo

martedì, 27 dicembre 2022

Brescia – Il Questore di Brescia ha emesso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di due anni, a carico di un tifoso 50enne, perché “trovato in possesso di artifizi” durante l’incontro di calcio Brescia – Palermo, disputatosi ieri, 26 dicembre, valevole per il campionato di calcio di serie B.

In particolare, all’inizio della partita, durante le fasi di filtraggio nel settore ospiti, l’attenzione del personale in servizio di ordine pubblico è stata attirata dal supporter della squadra ospite che tentava di occultare nel cappuccio quattro fumogeni, rinvenuti durante i successivi controlli ai quali è stato sottoposto da personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di Ordine pubblico allo stadio. Il materiale recuperato è stato sequestrato ed il tifoso è stato denunciato dalle forze di polizia.

Il provvedimento è stato eseguito a carico dell’interessato dal personale della Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Misure di prevenzione personali della Questura e dall’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale.