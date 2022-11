Arrestato rapinatore di una sala slot di Trescore Balneario

lunedì, 7 novembre 2022

Trescore Balneario (Bergamo) – Rapine ad una sala slot di Trescore Balneario (Bergamo), arrestato dai carabinieri il responsabile. I militari della Stazione di Trescore Balneario hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il tribunale di Bergamo nei confronti di un 57enne residente a Pradalunga (Bergamo), accusato di aver commesso due rapine.

Il primo episodio risale al 9 giugno 2022 quando l’uomo travisato da un casco, si introduceva all’interno di una sala scommesse sita nel centro di Trescore Balneario e sotto la minaccia di un taglierino, si faceva consegnare dalla commessa l’incasso di circa 1.300 euro.

Alcune settimane dopo, con analoghe modalità, veniva perpetrata una seconda rapina ai danni della stessa attività commerciale il bottino in quel caso si aggirava intorno ai 300 euro.

I due gravi episodi avvenuti in rapida successione avevano destato nella Bergamasca particolare allarme sociale tra i cittadini, ma soprattutto tra i commercianti che temevano di rimanere vittime di analoghi eventi delittuosi. Sulla scorta delle indagini avviate nell’immediatezza dalla Stazione Carabinieri di Trescore Balneario, attraverso metodi tradizionali, è stato possibile risalire all’autore dei reati, un 57enne residente a Pradalunga.

I carabinieri hanno sottoposto l’autore della duplice rapina agli arresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip presso il tribunale di Bergamo.