Aggredisce i carabinieri, 19enne arrestato a Darfo Boario

martedì, 24 gennaio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Fermato dai carabinieri con la droga in tasca, 19enne aggredisce i militari. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme (Brescia) hanno tratto in arresto un 19enne residente in città per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane era stato controllato in via Manzoni e, alla vista della pattuglia, si è disfatto di una dose di cocaina che ha fatto cadere in terra. Il gesto non è passato inosservato ai militari che, dopo averlo generalizzato, l’hanno perquisito, rinvenendo nelle sue tasche anche un bilancino di precisione e 150 euro in contanti.

Il controllo ha mandato su tutte le furie il 19enne che, senza motivo, ha iniziato a inveire e minacciare i due carabinieri. E’ stato accompagnato in caserma e, dopo aver appreso che tutto il materiale rinvenuto, compreso il telefono cellulare, era stato sottoposto a sequestro, ha aggredito fisicamente uno dei due militari mentre si apprestava ad uscire dagli uffici. E’ stato subito bloccato e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato convalidato e il giudice delle indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

di Ch. Pa.