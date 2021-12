Sci, la 3Tre in gol a Bologna con la Sfera di Cristallo

lunedì, 6 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – C’è stato un tempo in cui frotte di persone partivano da Bologna e da tutta l’Emilia in direzione Madonna di Campiglio con il cuore pieno di orgoglio e speranza. Gli anni della Tomba-mania sono storia di un quarto di secolo fa, ma Bologna e la sua gente non hanno certo dimenticato la 3Tre.

L’amicizia fra Madonna di Campiglio, Pinzolo e Bologna è tornata a celebrarsi sabato 4 e domenica 5 dicembre, quando nell’ambito del 3Tre on Tour, l’APT Madonna di Campiglio ed il Comune di Pinzolohanno fatto visita al capoluogo emiliano per lanciare lo slalom notturno di Coppa del Mondo FIS del 22 dicembre prossimo e la stagione invernale 2021/2022.

In occasione dell’incontro di Serie A contro la Fiorentina, Mister Sinisa Mihajlovic e il Bologna FC 1909, che dal 2019 svolge a Pinzolo, in Val Rendena, il proprio ritiro estivo precampionato, hanno dato il benvenuto anche alla ‘Sfera di Cristallo’, il trofeo che spetta al vincitore della Coppa del Mondo FIS, come sempre protagonista degli eventi del 3Tre on Tour. Un’occasione che ha contribuito a rafforzare la sinergia strategica fra la società felsinea e il territorio della Val Rendena. Nella foto @APT Madonna di Campiglio, Sinisa Mihajlovic con in mano la Sfera di Cristallo, il trofeo della Coppa del Mondo FIS.

Nel corso della conferenza stampa del pre-partita, a cui hanno partecipato anche il Presidente di APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini, il Sindaco di Pinzolo Michele Cereghini e l’Assessore ai Grandi Eventi Giuseppe Corradini, il tecnico serbo ha ricordato un particolare aneddoto della sua carriera da calciatore, quando ai tempi della Stella Rossa il trofeo della Coppa dei Campioni seguiva la squadra in ogni spostamento, un po’ come la ‘Sfera di Cristallo’ con il 3Tre on Tour.

“La collaborazione col Bologna FC è molto importante per il nostro territorio”, ha spiegato Serafini. – “Anche l’anno prossimo, Pinzolo è stata scelta come sede per il ritiro estivo della prima squadra e siamo veramente felici di questo. A Bologna il grande sport è di casa, come a Madonna di Campiglio: il nostro stadio è il Canalone Miramonti, la casa della 3Tre, l’evento più importante e strategico della nostra stagione invernale”.

“L’eco mediatico della 3Tre si sta riflettendo su una stagione invernale scattata nel migliore dei modi”, ha detto il Sindaco di Pinzolo Cereghini. – “La Skiarea e tutta la destinazione offrono piste ed esperienze di alto livello e la massima attenzione alla sicurezza, e i feedback di queste prime settimane sono davvero eccellenti.”

Madonna di Campiglio e la ‘Sfera di Cristallo’ hanno vissuto da protagonisti anche il match-day di domenica allo Stadio Dall’Ara, quando Bologna e Fiorentina si sono affrontate nell’appuntamento dell’ora di pranzo. Negli istanti che hanno preceduto il fischio d’inizio, i rappresentanti della località trentina hanno rivolto uno speciale invito diffuso nel maxischermo dello stadio a tutto il pubblico per la stagione invernale e il ‘Night Slalom’ del 22 dicembre (prima manche: 17.45, seconda manche: 20.45), diffuso nel maxischermo dello stadio.

Prima dell’inizio della partita e nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, lo Stadio Dall’Ara ha invece ospitato un vero e proprio momento 3Tre, offrendo ai tifosi l’occasione unica di una foto con il trofeo della Coppa del Mondo. Un’emozione da ricordare, in attesa di quelle da vivere sul Canalone Miramonti il prossimo 22 Dicembre.

La vendita dei biglietti online per le due manche dello slalom notturno di Coppa del Mondo è aperta sul sito www.3trecampiglio.it . L’accesso al Canalone Miramonti sarà riservato ai possessori di Green Pass rafforzato, ottenuto esclusivamente da vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi (c.d. Super Green Pass). Sono esentati dalla presentazione del Green Pass i bambini al di sotto dei 12 anni.