Sci alpino, Coppa del Mondo: Noel sale subito alla ribalta nella prima manche a Campiglio

mercoledì, 22 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Dopo una combattuta prima manche disputata sul Canalone Miramonti, con soli 70 centesimi di secondo a dividere i migliori tre, il francese Clement Noel è finora il più veloce nello slalom notturno di Madonna di Campiglio in corso oggi, Mercoledì 22 Dicembre. Noel precede di 53 centesimi il norvegese Sebastian Foss-Solevaag, mentre lo svedese Kristoffer Jakobsen occupa il terzo posto provvisorio.

La 68.sima edizione della 3Tre non ha tradito le attese del gran pubblico tornato quest’anno a Campiglio per sostenere l’azzurro Alex Vinatzer, che ha fatto segnare il tempo di 46.65 nella prima manche ed è sicuramente in corsa per le posizioni di vertice, nonostante Noel appaia il più serio candidato alla vittoria nel secondo slalom stagionale di Coppa del Mondo, così come gli è già riuscito in Val d’Isere.

Campiglio stavolta sta riservando una delusione per i pluri-trionfatori delle edizioni passate, finora lontani dal podio: il tre volte vincitore Henrik Kristoffersen occupa la sesta posizione subito dietro Vinatzer, mentre la prima manche è stata davvero molto sottotono per lo svizzero Daniel Yule, due volte vincitore a Campiglio, e oggi scivolato fuori dai primi 30.

Buona prova di squadra del gruppo azzurro, che oltre a Vinatzer qualifica Tommaso Sala, quindicesimo, Simon Maurberger, sedicesimo, e Giuliano Razzoli, diciassettesimo. Fuori invece dalla seconda manche Manfred Moelgg e Stefano Gross.

La seconda discesa dello slalom notturno della 3Tre è in programma alle ore 20:45.

PRIMA MANCHE: 1. NOEL Clement (FRA) 45.73; 2. FOSS-SOLEVAAG Sebastian (NOR) 46.26, +0.53; 3. JAKOBSEN Kristoffer (SWE) 46.43, +0.70; 4. RYDING Dave (GBR) 46.46, +0.73; 5. PINTURAULT Alexis (FRA) 46.53, +0.80; 6. VINATZER Alex (ITA) 46.65, +0.92; 7. KRISTOFFERSEN Henrik (NOR) 47.07, +1.34; 8. AERNI Luca (SUI) 47.11, +1.38; 9. Popov Albert (BUL) 47.18, +1.45; 10. HAUGAN Timon (NOR) 47.25, +1.52.; 15. SALA Tommaso (ITA) 47.40, +1.67; 16. MAURBERGER Simon (ITA) 47.41, +1.68; 17. RAZZOLI Giuliano (ITA) 47.44, +1.71; 33. MOELGG Manfred (ITA) 48.03, +2.30; 35. GROSS Stefano (ITA) 48.10, +2.37; DNF SACCARDI Tommaso (ITA)