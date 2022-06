MTB, Dolomitica 2022 UCI Marathon Masters: a Pinzolo si assegnano le maglie iridate

giovedì, 23 giugno 2022

Pinzolo – Grande appuntamento sportivo a Pinzolo (Trento) con la Dolomitica 2022 UCI Marathon Masters Mtb World Championships. Da domani – venerdì 24 giugno – a domenica 26 giugno, a Pinzolo è in programma il grande evento agonistico, con tre gare: Dolomitica UCI Marathon Masters World Championships (67 km -dislivello 2400 mt), Dolomitica Brenta Bike Marathon (stesso percorso del Mondiale) e Dolomitica Brenta Bike Classic (41 km – dislivello 1400 mt). Saranno al via della Marathon il campione tedesco Karl Platt, il brasiliano Hugo Prado, Ariadna Rodenas Pascual e Ibon Zugasti. Tra gli italiani Andrea D’Oria e i campioni in carica: Nicola Morozzi, campione mondiale in carica nella categoria M6, Simona Cè (W4), Valentina Garattini e Lorena Zocca.

Il programma prevede per venerdì 24 giugno, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, in località Pineta a Pinzolo, apertura Ufficio Gara per la verifica tessere e ritiro pacchi gara. Sempre in località Pineta, dalle 10, apertura del Villaggio Dolomitica e dell’Area Expo. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà in centro Pinzolo. Alle 17, presso il PalaDolomiti in Piazza San Giacomo, sarà il momento del Team Manager Meeting e dalle 18 si entrerà nel vivo della festa Mondiale con la solenne Cerimonia di Inaugurazione della Dolomitica 2022 UCI Marathon Masters World Championships; a seguire, alle 20:30, il “Salotto dei Campioni”: in dialogo con i campioni di mtb provenienti da tutto il mondo, le gloriose storie del campione trentino Gilberto Simoni e degli eroi del fondo, protagonisti della leggendaria staffetta azzurra, d’oro nella 4×10 km delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006, Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi. Seguirà una serata di musica e spettacolo.

Sabato 25 giugno, in località Pineta, dalle 7 alle 8, apertura ufficio gare per l’ultima verifica tessere e ritiro pacchi gara, quindi alle 8:30 partenza Elite XCM Marathon, 8:45 partenza Masters MTB Marathon World Championships Maschile, ore 9 partenza Masters MTB Marathon World Championships Femminile, ore 9:10 partenza Dolomitica Brenta Bike Marathon, ore 9:15 partenza Dolomitica Brenta Bike Race.

Per quanto riguarda le premiazioni: alle 13 sempre in località Pineta, cerimonia di premiazione delle Gare Marathon e Race della Dolomitica Brenta Bike, mentre la solenne cerimonia di premiazione del Mondiale Master sarà alle 18 in piazza Carera a Pinzolo, durante la quale avverrà anche il formale passaggio del testimone per l’edizione UCI Marathon Masters World Championships 2023. La festa continuerà con una serata a base di musica e spettacolo. Domenica 26 giugno è in programma la E-Dolomitica, l’esclusiva randonnée in e-bike “vista Dolomiti di Brenta”​.