Covid-19, numeri in risalita in Lombardia. Durata del Green Pass, tamponi ai vaccinati e zone a colori: attesa per le decisioni del Governo

mercoledì, 22 dicembre 2021

Bolzano – Obbligo vaccinale, tamponi anche ai vaccinati per accedere a certe attività, riduzione della durata del green pass e mascherine obbligatorie anche all’aperto. Sono le ipotesi in campo, non smentite oggi in conferenza stampa dal premier Draghi, che domani la Cabina di Regia valuterà per l’ennesima stretta anti-Covid. Venerdì inoltre arriverà il provvedimento sui nuovi “colori” di Regioni e Province Autonome: Lombardia sempre più in bilico tra zona bianca e zona gialla con l’aumento di ricoveri registrato anche nella giornata di oggi.

I DATI IN LOMBARDIA

21 nuovi decessi con Covid-19 nelle ultime 24 ore in Lombardia. A fronte di 182.427 tamponi effettuati, sono 10.569 i nuovi positivi (5,7%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 182.427, totale complessivo: 23.333.244

– i nuovi casi positivi: 10.569

– in terapia intensiva: 164 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.352 (+45)

– i decessi, totale complessivo: 34.814 (+21)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.640 di cui 2.054 a Milano città;

Bergamo: 673;

Brescia: 823;

Como: 493;

Cremona: 211;

Lecco: 195;

Lodi: 309;

Mantova: 237;

Monza e Brianza: 953;

Pavia: 484;

Sondrio: 98;

Varese: 775.

I DATI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.371 tamponi PCR e registrato 235 nuovi casi positivi. Inoltre 166 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 766.404 tamponi su 272.301 persone.

I numeri:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: 2.371

Nuovi casi testati positivi da PCR: 235

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 99.013*

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 766.404

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 272.301 (+697)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.650.243

Test antigenici eseguiti ieri: 11.292

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 166

Test nasali eseguiti fino al 21.12.2021: 1.269.125 test totali, 3.917 risultati positivi, di cui 2.112 confermati, 451 PCR negativi, 1.354 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (21.12.) per fascia d’età:

0-9: 77 = 19%

10-19: 72 = 18%

20-29: 53 = 13%

30-39: 36 = 9%

40-49: 64 = 16%

50-59: 53 = 13%

60-69: 20 = 5%

70-79: 14 = 3%

80-89: 10 = 2%

90-99: 2 = 0%

100+: 0 = 0%

Gesamt: 401 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 86

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 61 (al 21.12.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 21

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.289 (+2)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 8.697

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 176.637

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 185.334

Guariti totali: 92.324 (+470)

*Il numero delle persone testate positive al coronavirus di ieri (21.12.) è stato corretto da 98.616 a 98.612 dalla ripartizione informatica a fronte di un ricalcolo.

Vaccinazione antinfluenzale

Nella prima fase, l’annuale vaccino antinfluenzale era stato offerto solo alle persone a rischio in base all’età o allo stato di salute. Ora il vaccino è disponibile per tutti.

“Era importante per noi che tutte le persone particolarmente a rischio, come gli over 60, le persone con malattie pregresse o con un particolare rischio professionale, potessero essere vaccinate per prime”, afferma l’Assessore provinciale Thomas Widmann. Ora questa offerta è stata allargata anche a tutte le altre persone interessate: è sufficiente contattare il proprio Medico di Medicina Generale.

“La vaccinazione viene effettuata direttamente nello studio del proprio medico e non posso fare altro che consigliare alle persone di accogliere questa offerta. Oltre al fatto che un’infezione influenzale non è da prendere alla leggera, la vaccinazione permette di escludere più rapidamente una normale influenza in caso di sintomi da coronavirus. Questo rende sia la diagnosi che il trattamento molto più semplici e mirati”, spiega il Direttore generale Florian Zerzer.

Poiché solitamente l’epidemia di influenza inizia verso gennaio/febbraio, fino al 10 gennaio c’è ancora tempo per eseguire il vaccino antinfluenzale – la protezione garantita dal vaccino si sviluppa molto rapidamente. Il vaccino antinfluenzale, che viene realizzato ogni anno, è stato adattato al virus attualmente in circolazione. Questo garantisce una buona protezione per tutte le persone vaccinate.

Anche i bambini a partire dai 4 anni di età possono usufruire della vaccinazione antinfluenzale; questa può essere effettuata presso gli ambulatori pediatrici o – previa prenotazione – presso i Centri vaccinali.

I servizi essenziali

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige -Nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2021 alcuni uffici e servizi dell’Azienda sanitaria saranno chiusi. Tutti i servizi essenziali sono naturalmente garantiti.

Il Centro Unico di Prenotazione Provinciale (CUPP) rimarrà chiuso per tutto il giorno sia il 24 che il 31 dicembre, rimarrà aperto il 7 gennaio.

Comprensorio sanitario di Bolzano

Gli sportelli amministrativi e i centri di prelievo dei distretti saranno chiusi il 24 e 31 dicembre 2021, nonché il 7 gennaio 2022.

Sono aperti gli sportelli cassa e l’accettazione di Radiologia nei seguenti distretti:

– Distretto di Egna: 24/12 e 31/12 dalle ore 08.00 – 12.00 e il 07/01 dalle ore 08.00 – 12.30

– Distretto S.Quirino: 24/12 e 31/12 dalle ore 08.00 – 12.00 e il 07/01 dalle ore 08.00 – 16.00

Il Servizio di Medicina dello Sport, il Servizio di Medicina del Lavoro e Servizio di Medicina Legale rimarranno chiusi nelle giornate semifestive del 24/12, 31/12 e 07/01.

Comprensorio sanitario di Merano

Tutti i servizi sanitari e i reparti (ad eccezione dei punti per il prelievo del sangue e dell’ufficio per le prenotazioni) svolgeranno regolare servizio al mattino, compresi gli sportelli ticket ed i servizi amministrativi.

Comprensorio sanitario di Bressanone

Ospedale di Bressanone: i servizi amministrativi – con eccezione degli sportelli ticket e dell’ufficio prenotazione – il Servzio di prelievo sangue, il Servizio odontoiatrico, l’Ambulatorio oculistico, il Servizio podologico e la Medicina dello Sport rimarranno chiusi.

Ospedale di Vipiteno: i servizi amministrativi – con eccezione degli sportelli ticket e dell’ufficio prenotazione – nonché il Servizio di prelievo sangue saranno chiusi.

Territorio: il Servizio per le dipendenze sarà chiuso per tutta la giornata. Presso i distretti di Chiusa e di Rio di Pusteria non verranno effettuati prelievi del sangue né consegna campioni.

Comprensorio sanitario di Brunico

Rimarranno chiusi i punti per il prelievo sangue, l’ambulatorio ORL, l’ambulatorio di chirurgia, il servizio per le dipendenze SERD, il Centro Salute Mentale (CSM) e la Medicina dello sport.