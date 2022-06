Ciclismo, Tre Giorni Giudicarie Dolomiti: la tricolore Venturelli domina la Crono Idroland

sabato, 25 giugno 2022

Giudicarie – Federica Venturelli ha rispettato il pronostico alla Crono Idroland e ha inaugurato con una vittoria la maglia tricolore conquistata a inizio settimana, portata in trionfo oggi nella seconda gara della nuova Tre Giorni Giudicarie Dolomiti, che si concluderà domani – domenica 26 giugno – con le corse in linea della Coppa Giudicarie Centrali. Foto Pegasomedia/Raffaele Merler.

La cremasca, neo campionessa italiana della cronometro, non ha conosciuto avversarie nella prova contro il tempo della categoria Donne Juniores, con il suggestivo scenario del Lago d’Idro a fare da sfondo a partenza e arrivo.

Venturelli ha impiegato 21’56”23 per coprire i 15 chilometri del tecnico percorso disegnato lungo le due sponde del fiume Chiese, tra Idroland e Storo, confermando la propria leadership in campo nazionale nella specialità (41,03 km/h la sua media di gara).

Come accaduto ai recenti campionati italiani, la portacolori del Gs Gauss Fiorin ha preceduto la faentina del team Vo2 Pink Valentina Zanzi, che ha chiuso seconda ma con un distacco di ben 1’08”, seguita in terza piazza (in 23’12”12) dalla torinese Martina Sanfilippo, sua compagna di squadra.

Ai piedi del podio – con il tempo di 23’14”21 – si è accomodata la vice campionessa europea della corsa su strada Eleonora Ciabocco, che venerdì sera aveva vinto la Notturna Castel Romano a Creto di Pieve di Bono, pertanto al via con la maglia celeste di leader della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti.

Grazie al quarto posto nella Crono Idroland, la marchigiana di Corridonia ha conservato le insegne del primato, ora al comando della classifica con 72 punti, contro i 50 di Federica Venturelli, chiamata a indossare la maglia bianca di leader della classifica giovani, riservata alle atlete al primo anno in categoria. A seguire, appaiate a quota 35 punti, ci sono Sanfilippo, Zanzi, Cornale e la trentina Sara Piffer (19esima nella crono).

A decretare la vincitrice della kermesse al femminile proposta dalla Società Ciclistica Storo sarà la Coppa Giudicarie Centrali di domani. Le Donne Juniores scatteranno alle 9.25, impegnate su un percorso che promette spettacolo, un anello di 10,6 chilometri disegnato nei comuni di Tre Ville, Borgo Lares e Tione di Trento, con il paese di Preore sede di partenza e arrivo e la salita di circa un chilometro da Pez a Coltura a fare selezione. Nove le tornate previste, per un totale di 94,4 chilometri, piuttosto impegnativi, che rappresenteranno l’ultimo test in vista dei campionati italiani di Cherasco.

Tornando alla Crono Idroland, nel pomeriggio odierno toccherà alle Allieve e alle Esordienti. Tra le under 16 gli occhi saranno puntati sulla padovana Linda Sanarini, che al pari della Venturelli sfoggerà per la prima volta la maglia tricolore conquistata agli Italiani della cronometro di San Giovanni al Natisone.