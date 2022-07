Campiglio, i premiati al Gran Galà della Neve e del Ghiaccio

sabato, 16 luglio 2022

Madonna di Campiglio – Serata di festa a Madonna di Campiglio dove si è tenuto il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio organizzato da La Gazzetta dello Sport, Fisi e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Giunta alla sua quinta edizione la serata esclusiva ha premiato i campioni italiani degli sport invernali. Foto @ Giacomo Podetti Photo.

Ai premiati sono stati consegnati Fiocchi d’Oro, Fiocchi d’Argento, Cristalli d’Oro e Cristallo d’Argento. Il gran Galà della Neve e del Ghiaccio è stato presentato dalla giornalista La7 Cristina Fantoni e ha visto la presenza diGianni Valenti,Vicedirettore VicarioLa Gazzetta dello Sport,Flavio Roda Presiedente FISI, Roberto Failoni Assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento, Gianni Battaiola Presidente di Trentino Marketing, Tullio Serafini, Presidente Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA, Michele Cereghini, Sindaco di Pinzolo, Mattia Malacarne Assessore al Turismo del Comune di Tre Ville, Bruno Felicetti Direttore Funivie Madonna di Campiglio, e Massimo Faraò Direttore Marketing AUDI Italia.

Il premio più ambito, i Fiocchi d’Oro per i migliori atleti della stagione invernale sono stati vinti da Federica Brignone, Sofia Goggia e dall’atleta paralimpico Renè De Silvestro. Il Fiocco d’oro Leggenda è stato consegnato allo sciatore alpino Giuliano Razzoli. Durante la serata sono stati svelati anche i vincitori degli altri fiocchi d’argento che sono stati vinti da Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Nadia Delago, Dominik Fischnaller, Omar Visintin e Michela Moioli.

Per gli sport del ghiaccio i Cristalli d’Oro sono stati assegnati ai campioni Olimpici dei Giochi invernali Stefania Constantini, Amos Mosaner e Arianna Fontana. Il Cristallo d’Argento è stato vinto da Davide Ghiotto.

“La Gazzetta dello Sport da sempre segue con entusiasmo gli sport della neve. Abbiamo dato vita al Gran Galà della Neve, diventato poi Gran Galà della Neve e del Ghiaccio, cinque anni fa a Milano. Siamo lieti di celebrare i campioni italiani degli sport invernali per la prima volta a Madonna di Campiglio” ha dichiarato il vicedirettore vicario La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti.

“Madonna di Campiglio è una delle tappe fondamentali della stagione dello sci maschile, ma è anche un territorio che lavora con attenzione sui giovani che rappresentano il futuro. – ha commentato il Presidente FISI Flavio Roda – Anche quest’anno il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio ha premiato atleti di altissimo livello che sono diventati popolari grazie ai loro successi e che rappresentano un traino indispensabile per le nuove generazioni e un veicolo di comunicazione importante per la Federazione”.

“Quello di questa sera è un momento importante legato agli sport invernali in una località regina dello sci

alpino a livello internazionale. È con grande orgoglio che il Trentino e Madonna di Campiglio ospitano grandi campioni della neve e del ghiaccio. – ha commentato L’ Assessore all’Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni. – Un’esperienza sicuramente unica, in piena estate, per i tanti ospiti appassionati degli sport invernali.”

“E’ un piacere ospitare questo Galà a Madonna di Campiglio, nel mezzo di una stagione estiva ricca di importanti eventi sportivi; un prestigio celebrare i grandi campioni della neve e del ghiaccio nella “casa” della 3Tre, patrimonio dello sci mondiale” – ha commentato Tullio Serafini Presidente dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Il Gran Galà della Neve e del Ghiaccio è stato trasmesso in diretta sul sito gazzetta.it.