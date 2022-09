Terme di Boario, domenica speciale per “Vivere in natura e benessere”

venerdì, 16 settembre 2022

Boario Terme (Brescia) – Una domenica speciale con l’iniziativa “Vivere in natura e benessere“, in programma alle Terme di Boario (Brescia) il 18 settembre dalle 14 alle 19. Espositori, eventi, laboratori ed esibizioni coinvolgeranno bambini, famiglie e anche persone avanti in età.

La manifestazione è stata presentata ieri nella sala Liberty dall’assessore comunale a Turismo, Termalismo, Attività produttive beni e servizi Giuseppe Dadà, il direttore delle Terme Adelino Ziliani e la professoressa Betty Pedretti, dirigente dell’IC Darfo2.

Nel Parco secolare delle Terme di Boario sono in programma laboratori sensoriali per bambini dai 3 ai 12 anni, attività creative anche per i piccoli, merenda per tutti, percorso avventura per grandi e piccini, relax e benessere. Previsto anche Picnic Family For All (prenotazione obbligatoria – 349 7140850 – www.cooperativavoila.it) un appuntamento aperto davvero a tutti, grazie alla presenza di laboratori inclusivi rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni. Non mancheranno il relax (per genitori e accompagnatori) e il buon cibo, grazie all’abituale cestino da picnic, che conterrà una merenda pensata per grandi e piccini.

Il direttore delle Terme Adelino Ziliani ha sottolineato che “ l’evento è un momento importante per la città e la Valle Camonica per trascorrere una domenica tra natura e benessere”.

Nel dettaglio alcuni eventi in calendario: in sala Liberty dalle 15 alle 15:20 l’assessore Giuseppe Dadà interverrà su “Le acque minerali di Boario purezza e funzionalità”; dalle 15:30 alle 16 il direttore sanitario dottor Sergio De Giacomi relazionerà su “Le cure termali nelle più frequenti patologie presenti nella popolazione”; dalle 16:10 alle 16:45 la dottoressa Dayana Troncatti interverrà su “Perché è meglio mangiare (più) vegetale”; dalle 17 alle 17:30 spazio a Fisioterapia e Osteopatia, le più artistiche tra le arti mediche (Morandini e DeVescovi) e dalle 17:30 alle 18 si parlerà di “Una rivoluzione che parte dal piatto” con Laura Facci di Plant Raised Revolution

Tra gli eventi: mainstage Grande Vela, Dheison Medrano (14-14:45) “Fitness Activities for Kids”; Voice Center (15-15:45 ) di Silvano Mazzoli – Canto – Logopedista; Fusion Dance Group 16-16:45 Scuola di ballo latino-americana; Elfi del Sole 17-17:45 Elfi del Sole, Rivivere i più grandi successi Disney; Sporting Club 18-18:30 Esibizione attività funzionale con sovraccarico e corpo libero – Francesco Pedersoli. Infine dalle 18:30 alle 19 ci sarà la presentazione del Volley femminile serie C US Montecchio Macelleria Ottelli, che sarà coordinato da Claudio Gnomus.