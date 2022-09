Vela, la festa della 16a ChildrenWindCup a Bogliaco di Gargnano

domenica, 11 settembre 2022

Bogliaco – Metti insieme una stupenda giornata di settembre, una piazzetta caratteristica come quella di Bogliaco, una flotta di grandi e piccole vele e la grande festa ha inizio. Il tutto in continuità con la 72ª Centomiglia Internazionale del Garda. A quel punto devi solo far sorridere i piccoli pazienti dei Reparti di Onco Ematologia pediatrica dell’Ospedale dei Bambini del Civile di Brescia, coniugando sport, agonismo, e un pizzico di cultura, visto che la 16a edizione della “Childrenwindcup del Garda” ha visto al via anche la prima regata che omaggiava le Capitali della Cultura 2023.

E’ stato un vero Match race, come quelli in Coppa America, dove alla fine ha vinto “N’doit e Mindfitclinic.it” con l’armatore e skipper bergamasco Francesco Crippa, nel suo gruppo Massimo, Monica, Franky, Marco, Patrizia, Anna, Laura. Bergamo batte Brescia che era a sua volta rappresentata dal “Chinock” di Franzoni. Attorno al Match Race le barche lacustri di tutte le classi, dai Protagonist ai Dolphin, dai grandi cabinati Dehler e Gran Soleil, tutte quelle carene che nello scorso week end sono state in gara alla 72a Centomiglia e cui Children e la Regata delle Capitali completavano un discorso di grande promozione, come nel prossimo week end lo sarà con la Coppa dei Campioni del singolo O’ Pen Skiff. Nella piazzetta di Bogliaco gli ospiti sono stati oltre ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini il dottor Fulvio Porta, Luciana Corapi di Abe, Maria Teresa Isetti, l’ideatrice di questo Evento, curato da Abe, Associazione Bambino Emopatico, Circolo Vela Gargnano, egida di Federazione Italiana Vela, Yacht Club Cortina, Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco di Gargnano Giandonato Albini e dal presidente del Circolo Vela Gargnano, Lorenzo Tonini.

Nel primo pomeriggio la Regata ha visto con al via 50 ragazzi e rispettivi accompagnatori. A terra al vincitore del Match Race è stato consegnato il Guidone del Circolo Vela Monte di Procida, Capitale della Cultura 2022.